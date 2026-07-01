Вооружённые силы Украины в ходе боестолкновений с начала СВО могли потерять уже около 2,4 млн военнослужащих. Об этом заявил шведский аналитик Ларс Берн, слова которого приводит Swebb TV.

«Украина потеряла за всё время боевых действий 2,4 млн человек... Это ошеломляющая цифра. Мы раньше говорили о потерях от миллиона до полутора», — сказал Берн. По его словам, данные получены из якобы взломанных внутренних баз украинской армии.

Киеву приходится постоянно придумывать новые способы для закрытия дефицита на фронте. К примеру, недавно ВСУ пришлось расформировать два батальона теробороны на фоне больших потерь на Краснолиманском направлении. А хакеры взломали базы Киева и добыли данные о потерях ВСУ. Из документов выходит, что украинские подразделения потеряли 2,4 млн солдат за время СВО.