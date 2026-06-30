На Краснолиманском направлении из-за потерь были расформированы два батальона теробороны Вооружённых сил Украины. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на российских силовиков.

Согласно источнику, речь идёт о 117-й отдельной бригаде. Как утверждается, решение о расформировании было принято из-за «массовой гибели» военнослужащих от атак российской авиации.

Ранее Life.ru писал, что в Харьковской области был ликвидирован грузинский наёмник Давид Кукчишвили, который ранее был заочно приговорён в Донецкой Народной Республике к 14 годам лишения свободы. 49-летний командир формирования «Грузинские партизаны», впоследствии перешедший в «Грузинский национальный легион»*, участвовал в боевых действиях на стороне Киева с 2014 года.

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