Окружение пятитысячной группировки ВСУ в районе посёлка Рубцы (Донецкая Народная Республика) способно повлиять на дальнейший ход боевых действий в направлении Славянско-Краматорской агломерации. Об этом пишет газета «Взгляд».

Рубцы расположены на берегу Оскольского водохранилища. До начала конфликта населённый пункт считался рекреационной зоной: здесь находились дачи, база отдыха и пляжи. Однако в нынешних условиях его значение определяется прежде всего географическим положением. Село находится перед выходом к трассе Е-40, соединяющей Изюм со Славянском и Краматорском.

По оценке издания, бои за Рубцы могут оказаться менее продолжительными, чем сражения за Купянск-Узловой. Одной из причин называется отсутствие в селе многоэтажной жилой застройки и крупных промышленных объектов, которые обычно используются для создания устойчивых оборонительных рубежей. Кроме того, возможности украинской стороны по переброске резервов, как отмечается, сейчас существенно ниже.

Кроме того, газета подчёркивает, что командование ВСУ может стремиться сохранить личный состав для обороны Славянска и Краматорска. Эти города обладают развитой городской инфраструктурой, промышленными предприятиями и системой укреплений, что позволяет организовать более длительное сопротивление. Ключевое значение будет иметь недопущение выхода окружённых подразделений из района боевых действий, поскольку их потеря может сказаться на способности украинской стороны удерживать оборону Славянско-Краматорской агломерации.

Напомним, президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что российские военные практически полностью окружили подразделения ВСУ в районе поселка Рубцы. Группировка оказалась зажата на левом берегу реки Старый Оскол. С севера на врага наступает 1-я танковая армия. С востока активно действует 3-я мотострелковая дивизия. На юге кольцо замыкает 144-я дивизия. Чтобы окончательно окружить противника, осталось преодолеть около двух километров. Эту задачу решает указанное соединение с южного фланга.