Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что потери в рядах украинских вооружённых формирований в регионе за год выросли в несколько раз. Об этом он сообщил на брифинге.

По словам Ганчева, ВСУ уже давно испытывают серьёзный дефицит личного состава.

«Потери сейчас превышают уже в несколько раз те потери, которые были ещё буквально год назад, если сравнивать», — подчеркнул Ганчев.

Ранее сообщалось, что потери украинских войск на Купянском направлении в Харьковской области с 10 мая составили около 2,5 тысячи военнослужащих. Об этом Владимиру Путину доложил Валерий Герасимов. По данным доклада, уничтожено более 550 морских пехотинцев противника. Уничтожены также 772 единицы вооружения и техники.