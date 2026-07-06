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Регион
6 июля, 14:32

Ганчев: Потери ВСУ в Харьковской области выросли в разы за год

Украинские военнослужащие. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Украинские военнослужащие. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что потери в рядах украинских вооружённых формирований в регионе за год выросли в несколько раз. Об этом он сообщил на брифинге.

По словам Ганчева, ВСУ уже давно испытывают серьёзный дефицит личного состава.

«Потери сейчас превышают уже в несколько раз те потери, которые были ещё буквально год назад, если сравнивать», — подчеркнул Ганчев.

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Ранее сообщалось, что потери украинских войск на Купянском направлении в Харьковской области с 10 мая составили около 2,5 тысячи военнослужащих. Об этом Владимиру Путину доложил Валерий Герасимов. По данным доклада, уничтожено более 550 морских пехотинцев противника. Уничтожены также 772 единицы вооружения и техники.

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Александра Мышляева
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