Бывший генпрокурор Юрий Скуратов призвал вернуть в России смертную казнь

Смертную казнь в России следует вернуть для тех, кто совершил особо тяжкие преступления, заявил бывший генеральный прокурор Юрий Скуратов. По его словам, такая мера могла бы применяться к преступникам, чьи действия привели к гибели большого числа людей и создали угрозу основам государства.

В эфире радио «Комсомольская правда» экс-чиновник отметил, что дискуссия о высшей мере наказания давно ведётся среди правоприменителей, криминологов и специалистов по уголовному праву. Он напомнил, что формально смертная казнь в стране не отменена, но действует мораторий на её исполнение.

Главным аргументом против возвращения этой меры бывший генпрокурор назвал риск следственных и судебных ошибок. Однако пожизненное лишение свободы для террористов он считает недостаточно соразмерным наказанием.

«Я убеждён, что в нынешних условиях эту меру наказания вводить нужно, но по отдельным, лишь по отдельным, узко ограниченным категориям дел. Прежде всего — связанным с терроризмом, с преступлениями против мира и человечности», — цитирует Скуратова kp.ru.

Напомним, ранее председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов отмечал, что возвращение смертной казни в России невозможно. Позиция государства по этому вопросу основана на Конституции.