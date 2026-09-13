На пляже Сеуты вырос целый «город»: Мигранты открыли лавки, парикмахерские и рынок запрещёнки

Стихийное поселение мигрантов на пляже Трамполин в испанской Сеуте превратилось в своеобразный торговый район. Помимо еды, одежды и бытовых вещей, там нелегально продают наркотики и другие запрещённые вещества, сообщает La Razon.

На импровизированных прилавках можно найти продукты, напитки, табачные изделия, зарядные устройства, расчёски, одеколон и старые пластинки. Торгуют также одеждой и мебелью, которую находят на местных свалках. Запрещённые вещества выставляют не так демонстративно, однако торговля ими, по данным издания, практически не скрывается. Таким образом, прямо на побережье сформировался стихийный рынок с самым разным ассортиментом.

Сам лагерь протянулся вдоль всего пляжа Трамполин. Для его жителей оборудовали мобильные душевые и туалеты, открылись десятки парикмахерских, а также действует мечеть. Ежедневно к месту размещения приезжают автомобили Красного Креста с продовольствием. Правоохранители при этом стараются организовать раздачу помощи. Медицинскую поддержку оказывают в нескольких машинах скорой помощи, превращённых в импровизированные пункты приёма пациентов.

Медики и волонтёры ежедневно принимают около 200 человек. Среди обращающихся — люди с чесоткой, грибковыми заболеваниями, простудой, ушибами и открытыми ранами. Специалисты также контролируют санитарно-эпидемиологическую ситуацию. Пока её не называют критической, однако врачам уже приходится готовиться к разным вариантам развития событий. Параллельно испанские власти пытаются перевести людей в организованный палаточный лагерь. Только за сегодняшнее утро туда переместили свыше 850 человек, ранее ночевавших под открытым небом.

При этом точное число мигрантов, которые всё ещё находятся в городе и стараются не попадаться полиции, остаётся неизвестным. Изменилась и позиция испанского правительства. Если первоначально власти говорили о возвращении всех незаконно прибывших в страну, то теперь рассматривается вариант временного размещения людей в убежищах. Однако часть мигрантов отказывается переезжать, опасаясь последующей депортации в Марокко.

Ранее в испанском анклаве Сеута, расположенном на севере Африки, произошёл пожар в районе складских помещений, где находились нелегальные мигранты. Пламя уничтожило 42 самодельных сооружения, которые использовались людьми для ночлега.