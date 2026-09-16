Вэнс заявил, что война США против Ирана вступит в новую фазу в ближайшие месяцы

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что конфликт между США и Ираном может существенно измениться в течение ближайших месяцев. В интервью New York Post он также согласился с прогнозом президента Дональда Трампа о возможном завершении войны вскоре после промежуточных выборов в США.

«Мы не можем предсказать будущее, но я думаю, что президент прав, когда говорит, что через пару месяцев ситуация перейдёт в совершенно иную фазу. Кроме того, он является главнокомандующим, поэтому именно он решает, когда начинаются конфликты и когда они заканчиваются», — сказал Вэнс NYP.

Сейчас Вашингтон, по словам Вэнса, не ведёт наступательных действий против Ирана. При этом Тегеран продолжает наносить отдельные удары по американским военным объектам на Ближнем Востоке и создавать угрозу для торгового судоходства в Ормузском проливе. Американские военнослужащие за последние четыре месяца расчистили значительную часть водного пути от мин, однако интенсивность судоходства всё ещё заметно ниже прежней. За сутки его пересекли 11 коммерческих судов, тогда как до начала войны показатель составлял около 130 судов в день.

При этом открытая статистика не отражает все перевозки. Как пишет New York Post, США на протяжении нескольких месяцев сопровождают нефтяные танкеры с выключенными транспондерами, из-за чего их маршруты не отображаются в обычных системах отслеживания. Вэнс считает, что основная военная задача США уже выполнена.

«На самом деле этот процесс состоит из двух этапов, и первый этап уже завершён. Первый этап заключался в уничтожении ядерной программы, уничтожении их обычных вооружённых сил, а также ликвидации их способности проецировать силу так, как они могли это делать ещё пару лет назад. А второй этап заключается в том, чтобы не дать им восстановить свои силы и постараться сохранить как можно большую глобальную стабильность после этого», — утверждает вице-президент.

Ранее стало известно, что военная кампания США против Ирана обошлась Пентагону примерно в 38 миллиардов долларов. По оценке ведомства, сумма рассчитана с учётом затрат на восполнение запасов боеприпасов, потерянной техники, увеличения налёта военной авиации, проведения сопутствующих операций и расходов на топливо. Если интенсивность боевых действий останется на уровне мая и июня, каждый дополнительный месяц будет обходиться американскому бюджету примерно в 2 миллиарда долларов. При росте активности до показателей июля расходы могут увеличиться до 3 миллиардов долларов ежемесячно.