Пентагон оценил расходы США на военную кампанию против Ирана в $38 млрд

Военная кампания США против Ирана обошлась Пентагону примерно в 38 миллиардов долларов. Такие данные приводятся в новом докладе Бюджетного управления Конгресса США.

По оценке ведомства, сумма рассчитана с учётом затрат на восполнение запасов боеприпасов, потерянной техники, увеличения налёта военной авиации, проведения сопутствующих операций и расходов на топливо.

«По состоянию на 1 августа вооружённый конфликт с Ираном обошёлся министерству обороны США примерно в 38 миллиардов долларов», — говорится в докладе.

Авторы документа также подсчитали дальнейшие расходы. Если интенсивность боевых действий останется на уровне мая и июня, каждый дополнительный месяц будет обходиться американскому бюджету примерно в 2 миллиарда долларов. При росте активности до показателей июля расходы могут увеличиться до 3 миллиардов долларов ежемесячно.

Отдельно в докладе отмечается, что в июне администрация США запросила у Конгресса дополнительные 87,6 миллиарда долларов. Из этой суммы 67,1 миллиарда предназначались непосредственно Пентагону, а прямые военные расходы оценивались в 42,3 миллиарда долларов. При этом в документе уточняется, что запрошенная администрацией сумма примерно на 10% превышала оценку Бюджетного управления Конгресса.

Ранее президент США Дональд Трамп потребовал от стран, которые не помогали Соединённым Штатам в конфликте с Ираном, компенсировать расходы Вашингтона. Американский лидер заявил, что государства, не оказавшие поддержку США, должны будут возместить понесённые затраты после завершения боевых действий. При этом республиканец не уточнил, какие страны он имеет в виду и о каких суммах может идти речь.