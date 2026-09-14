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Опубликовано 14 сентября, 15:57

Трамп заявил о готовности США присоединиться к возможной сделке с Ираном

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Президент США Дональд Трамп заявил, что примет решение об участии Вашингтона в возможной сделке с Ираном. По его словам, Тегеран заинтересован в скорейшем заключении соглашения.

«Терпящий крах Иран очень хочет заключить сделку, причём как можно скорее. Я приму решение о том, будут ли США участвовать [в этом процессе], к концепции которого мы открыты», — написал американский лидер в соцсети Truth Social.

Трамп не уточнил, о каком именно соглашении идёт речь и какие условия могут обсуждаться сторонами.

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Дональд Трамп ранее заявлял, что рассчитывает на скорое завершение конфликта США и Ирана. Американский президент допускал возможность достижения соглашения до промежуточных выборов в Конгресс, а в случае отсутствия договорённостей — сразу после них. При этом конкретные параметры возможного урегулирования и условия для сторон публично раскрыты не были.

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Полина Никифорова
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