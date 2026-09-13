Может закончиться ещё до выборов: Трамп заговорил о сделке США с Ираном

Конфликт США и Ирана может завершиться ещё до промежуточных выборов в Конгресс, допустил Дональд Трамп. Если договориться раньше не получится, американский лидер ожидает урегулирования сразу после ноябрьского голосования.

Такое заявление глава Белого дома сделал во время общения с журналистами в своём гольф-клубе в Ирландии. По его словам, Тегеран очень заинтересован в мирном соглашении и постоянно пытается выйти на связь с Вашингтоном.

«Иран закончится сразу после промежуточных выборов, а может, и до них», — сказал он.

При этом Трамп дал понять, что согласится не на любые условия. Он намерен добиваться сделки, которую сочтёт выгодной для Соединённых Штатов. Ирану, по его оценке, необходимо предложить приемлемый для Вашингтона вариант соглашения.

Ранее Дональд Трамп обвинил Иран в намеренном затягивании конфликта с Вашингтоном. По его мнению, Тегеран рассчитывает на возвращение демократов к власти. Трамп предположил, что иранское руководство связывает с этим свои планы. Он заявил, что демократы якобы позволят Ирану получить ядерное оружие. Более того, глава Белого дома уверен, что Тегеран стремится избавиться от него самого.