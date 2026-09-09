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Опубликовано 9 сентября, 20:36

Трамп заявил, что США сейчас не рассматривают переговоры с Ираном

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Вашингтон на нынешнем этапе не добивается соглашения с Тегераном о прекращении боевых действий. Об этом президент США Дональд Трамп заявил журналистам на военной базе Эндрюс под Вашингтоном.

Американский лидер пояснил, что прежде рассчитывал договориться с Ираном, однако теперь его позиция изменилась.

«Честно говоря, мы к этому не стремимся. Изначально я хотел заключить сделку. Но утекло много воды, у них от страны осталось мало что. Так что мы к этому не стремимся», — сказал республиканец.

При этом Трамп не исключил, что переговоры всё же могут состояться. Однако сейчас американская администрация, по его словам, такую возможность не рассматривает.

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Ранее Трамп пообещал американцам снижение цен на бензин после завершения конфликта с Ираном. Он связал удешевление топлива с победой Вашингтона и предположил, что со временем галлон будет стоить меньше двух долларов. Конкретных сроков достижения этой отметки президент не назвал.

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Виталий Приходько
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