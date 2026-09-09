Трамп заявил, что США сейчас не рассматривают переговоры с Ираном

Вашингтон на нынешнем этапе не добивается соглашения с Тегераном о прекращении боевых действий. Об этом президент США Дональд Трамп заявил журналистам на военной базе Эндрюс под Вашингтоном.

Американский лидер пояснил, что прежде рассчитывал договориться с Ираном, однако теперь его позиция изменилась.

«Честно говоря, мы к этому не стремимся. Изначально я хотел заключить сделку. Но утекло много воды, у них от страны осталось мало что. Так что мы к этому не стремимся», — сказал республиканец.

При этом Трамп не исключил, что переговоры всё же могут состояться. Однако сейчас американская администрация, по его словам, такую возможность не рассматривает.

Ранее Трамп пообещал американцам снижение цен на бензин после завершения конфликта с Ираном. Он связал удешевление топлива с победой Вашингтона и предположил, что со временем галлон будет стоить меньше двух долларов. Конкретных сроков достижения этой отметки президент не назвал.