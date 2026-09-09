Трамп допустил новую личную встречу с Путиным
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Президент США Дональд Трамп допустил, что в обозримой перспективе может вновь лично встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом глава Белого дома заявил журналистам на военной базе Эндрюс под Вашингтоном.
Американского лидера спросили, возможны ли вскоре новые двусторонние переговоры с президентом России. Трамп ответил утвердительно, но конкретных сроков не назвал.
«Это может произойти», — сказал он.
Накануне Дональд Трамп назвал отличным свой разговор с Владимиром Путиным. Американский лидер положительно оценил состоявшуюся беседу и дал понять, что контакты с российским президентом продолжатся.
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