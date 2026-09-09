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Опубликовано 9 сентября, 18:55

Трамп допустил новую личную встречу с Путиным

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Президент США Дональд Трамп допустил, что в обозримой перспективе может вновь лично встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом глава Белого дома заявил журналистам на военной базе Эндрюс под Вашингтоном.

Американского лидера спросили, возможны ли вскоре новые двусторонние переговоры с президентом России. Трамп ответил утвердительно, но конкретных сроков не назвал.

«Это может произойти», — сказал он.

Путин провёл разговор с Трампом
Путин провёл разговор с Трампом

Накануне Дональд Трамп назвал отличным свой разговор с Владимиром Путиным. Американский лидер положительно оценил состоявшуюся беседу и дал понять, что контакты с российским президентом продолжатся.

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Полина Никифорова
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