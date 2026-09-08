Трамп назвал условие для падения цен на бензин в США ниже $2

Президент США Дональд Трамп связал будущее снижение цен на бензин с завершением конфликта с Ираном в пользу Вашингтона. По его прогнозу, стоимость топлива в стране со временем может опуститься ниже $2 за галлон. Об этом американский лидер написал в Truth Social.

«Цены на нефть резко упадут, как и всё остальное, только ещё сильнее, когда мы выиграем войну с Ираном. (Цена на бензин составит. — Прим. Life.ru) три доллара за галлон , а в конечном счёте меньше двух долларов за галлон», — написал Трамп.

До этого вице-президент США Джей Ди Вэнс не смог назвать сроки возможного удешевления топлива. Республиканец, в свою очередь, напрямую связал ситуацию на американских заправках с дальнейшим развитием конфликта с Тегераном.

Эскалация также повлияла на судоходство через Ормузский пролив. Через него проходят крупные объёмы нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа для мирового рынка. Ограничение движения судов привело к росту стоимости топлива в ряде стран.

По данным Американской автомобильной ассоциации, сейчас средняя цена бензина в США составляет около $4,1 за галлон, или примерно 3,8 литра. Таким образом, обозначенный Трампом уровень ниже $2 предполагает снижение нынешней средней стоимости более чем вдвое.

Ранее американский лидер допустил новый удар США по предполагаемому ядерному объекту Ирана в районе горы Пикакс. Президент США заявил, что военные могут атаковать объект в ближайшее время при определённых обстоятельствах. В Соединённых Штатах этот массив также называют горой Кирка. Заявление прозвучало во время общения Трампа с журналистами в Белом доме.