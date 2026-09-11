Трамп обвинил Иран в затягивании войны ради победы демократов

Президент США Дональд Трамп утверждает, что Иран намеренно затягивает конфликт с Вашингтоном. По его мнению, Тегеран рассчитывает на возвращение демократов к власти и рассчитывает, что после этого получит возможность создать ядерное оружие.

«Они пытаются сделать всё возможное, чтобы избавиться от меня, потому что думают, что демократы фактически позволят им иметь ядерное оружие. У них не будет ядерного оружия», — сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Американский лидер считает, что Иран связывает продолжение противостояния с возможной сменой власти в США.

Ранее президент США заявил, что война с Ираном завершится сразу после ноябрьских выборов в Конгресс. При этом Трамп допустил окончание конфликта ещё до голосования. Промежуточные выборы в Конгресс США пройдут 3 ноября. Американцы изберут всех 435 членов Палаты представителей и 33 из 100 сенаторов.