Трамп: Война с Ираном завершится сразу после выборов в США

Война США с Ираном, по прогнозу американского лидера Дональда Трампа, завершится сразу после ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс. Президент США заявил об этом журналистам на военной базе Эндрюс перед вылетом в Даллас.

«Я думаю, что война закончится сразу после выборов, потому что они не могут больше держаться», — сказал республиканец.

Трамп также предположил, что Тегеран попытается повлиять на результаты голосования. По его версии, иранские власти рассчитывают на приход политиков, которые прекратят давление на страну и позволят ей получить ядерное оружие.

Доказательств предполагаемого вмешательства Ирана в выборы в приведённом заявлении американский лидер не представил.

При этом Трамп заявил, что США сейчас не стремятся к переговорам с Ираном. По его словам, первоначально Вашингтон рассчитывал заключить соглашение, однако затем изменил позицию. Американский лидер не исключил возможность диалога в будущем, но подчеркнул, что пока администрация его не рассматривает.