Иранские удары повредили девять военных самолётов США в Иордании

Девять военных самолётов США получили повреждения после иранских ударов по авиабазе Муваффак-Салти в Иордании. Атака произошла в ночь на среду. Об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на источники.

По его данным, один штурмовик A-10 Thunderbolt лишился крыла. Повреждения также получили восемь истребителей F-15.

«Получили незначительные повреждения и были вновь введены в строй», — сообщил телеканал о состоянии восьми F-15.

Американские военные применили для отражения атаки более 30 ракет комплексов Patriot. О погибших среди военнослужащих США на территории Иордании после ударов не сообщалось.

Ранее представитель Корпуса стражей исламской революции заявил, что иранские воздушно-космические силы атаковали базы Муваффак-Салти и Принц Хасан. Обе площадки используют Военно-воздушные силы США.

Вооружённые силы Иордании сообщили, что средства ПВО королевства перехватили и уничтожили 18 иранских баллистических ракет. Ещё две ракеты упали в безлюдных районах.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил об отсутствии у Вашингтона стремления к переговорам с Ираном на нынешнем этапе. Американский лидер рассказал, что ранее рассчитывал заключить соглашение с Тегераном, однако затем изменил позицию. При этом он не исключил переговоров в будущем. Трамп уточнил, что сейчас администрация США такую возможность не рассматривает.