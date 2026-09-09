Нетаньяху с вершины Хермона пообещал «разгромить режим» в Иране

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что одной из главных задач страны остаётся разгром властей Ирана. С таким заявлением он выступил во время поездки на вершину горы Хермон, где его сопровождали военные и министр обороны Исраэль Кац.

Нетаньяху утверждает, что Израиль сейчас контролирует район от вершины Хермона до реки Ярмук, а также имеет возможность наблюдать пространство в направлении Средиземного моря. По его словам, такого уровня контроля раньше не было.

«Мы не позволим ни одной террористической армии закрепиться на нашей границе», — заявил израильский премьер. Он добавил, что у страны остаются нерешённые военно-политические задачи. Главной из них Нетаньяху назвал борьбу с властями в Тегеране.

Похожие заявления премьер делал и несколькими днями ранее. На встрече в преддверии Рош-ха-Шана он говорил, что иранские власти ослаблены и что Израиль намерен довести поставленную задачу до конца.

Израильские силы взяли под контроль сирийскую часть вершины Хермона в конце 2024 года после смены власти в Дамаске. Нетаньяху объяснял присутствие военных соображениями безопасности и заявлял, что они останутся там до появления приемлемых для Израиля гарантий.

Ранее газета The New York Times выяснила, что более 200 бывших высокопоставленных представителей израильских властей и военного руководства обратились к Нетаньяху из-за ситуации на Западном берегу. Авторы обращения потребовали от Нетаньяху положить конец тому, что они назвали «еврейским терроризмом» и «этническими чистками».