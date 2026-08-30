Даже вещи не взял: Сына Нетаньяху срочно вывезли из США из-за покушения
JPost: Сына Нетаньяху эвакуировали из США из-за угрозы покушения
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Сына премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Яира экстренно вывезли из США из-за угрозы покушения. Об этом пишет The Jerusalem Post со ссылкой на израильскую службу общей безопасности.
По данным издания, решение о возвращении Яира Нетаньяху в Израиль приняли после оценки ситуации и предполагаемой угрозы покушения. Из Флориды он вылетел в сопровождении сотрудников охраны.
При этом, как отмечает газета, сын израильского премьера покинул США настолько поспешно, что не успел взять с собой личные вещи. Сейчас Яир Нетаньяху находится в Израиле.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран якобы пытался организовать убийство одного из его сыновей. При этом политик не стал раскрывать подробности возможной угрозы.
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