Даже вещи не взял: Сына Нетаньяху срочно вывезли из США из-за покушения

Сына премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Яира экстренно вывезли из США из-за угрозы покушения. Об этом пишет The Jerusalem Post со ссылкой на израильскую службу общей безопасности.

По данным издания, решение о возвращении Яира Нетаньяху в Израиль приняли после оценки ситуации и предполагаемой угрозы покушения. Из Флориды он вылетел в сопровождении сотрудников охраны.

При этом, как отмечает газета, сын израильского премьера покинул США настолько поспешно, что не успел взять с собой личные вещи. Сейчас Яир Нетаньяху находится в Израиле.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран якобы пытался организовать убийство одного из его сыновей. При этом политик не стал раскрывать подробности возможной угрозы.