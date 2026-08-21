Турция запросила у Интерпола красное уведомление в отношении Нетаньяху

Министерство юстиции Турции официально инициировало процедуру международного розыска премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, направив соответствующий запрос в штаб-квартиру Интерпола. Данный шаг стал логическим продолжением июльского постановления Высшего уголовного суда Стамбула, который выдал ордер на арест израильского премьера и командующего ВМС Афека Московича по обвинениям в совершении геноцида.

Как сообщает TRT Haber, расследование связано с прошлогодним задержанием флотилии «Global Sumud», направлявшейся в Газу с гуманитарным грузом. Среди 70 задержанных израильскими военными оказалась Грета Тунберг. Израиль оправдывал свои действия связями участников с ХАМАС, в то время как активисты настаивали на незаконности перехвата.

Сейчас обсуждается возможность объявления Нетаньяху в международный розыск через «красное уведомление» Интерпола. Хотя это не является обязательным ордером на арест, оно дополняет давление со стороны МУС, который ранее выдал ордера на арест израильских лидеров за военные преступления. Израиль, не признающий полномочий МУС, категорически отрицает все обвинения, считая их политически мотивированными.

Напомним, Израиль перехватил все суда международной флотилии «Сумуд», которая направлялась в берегам сектора Газа. Участники миссии собирались доставить жителям палестинского анклава гуманитарную помощь. Позднее в Сети появились шокирующие видео, на которых отлично видно отношение израильских силовиков к общественникам.