Эрдоган заявил, что «тиран» Нетаньяху усвоит урок от мусульман всего мира

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал мусульман всего мира преподать урок премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху. Об этом глава государства заявил в речи по случаю Курбан-байрама после праздничной молитвы в стамбульской мечети Чамлыджа, его слова приводит агентство Anadolu. По словам лидера азиатской республики, происходящее в секторе Газа омрачает важную религиозную дату.

«Я также считаю, что тиран, известный как Нетаньяху, усвоит необходимый урок от рук мусульман всего мира», — сказал президент. Он выразил поддержку палестинцам, которые вынуждены встречать праздник «в грусти, боли и глубокой скорби ».

Ранее в Ливане заявили о пагубном влиянии продолжающихся израильских ударов на юге страны. В Минсельхозе сообщили, что были уничтожены значительные территории, исторически занятые оливковыми рощами. Они были признаны частью культурного наследия республики.