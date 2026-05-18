На юге Ливана уничтожены исторические оливковые рощи

Генеральный директор ливанского Министерства сельского хозяйства Луейс Лахуд в интервью РИА «Новости» сообщил, что южные районы Ливана в результате израильских ударов лишились значительных территорий, занятых оливковыми рощами, которые признаны частью историко-культурного наследия страны.

«Было уничтожено большое количество многолетних оливковых деревьев, которые представляют собой часть истории и наследия Ливана», — отметил Лахуд.

По словам чиновника, израильские удары и боевые действия серьёзно повредили сельское хозяйство юга Ливана. Помимо оливковых рощ, уничтожены фруктовые сады, сезонные посевы и животноводческие хозяйства.

После разрушений 2024 года Минсельхоз запустил платформу оценки ущерба, а теперь готовит новую систему подсчёта потерь — из-за эскалации с марта. Власти хотят быстро помочь фермерам вернуться на свои земли. Сельское хозяйство — один из ключевых секторов экономики Ливана, напрямую влияющий на продовольственную безопасность страны. Лахуд напомнил, что в последние месяцы Ливан столкнулся с дефицитом ряда основных продуктов, так как многие аграрные районы на юге и в северной долине Бекаа оказались отрезаны из-за боевых действий.

Ещё до новой эскалации Минсельхоз распределял среди фермеров саженцы оливковых деревьев для восстановления выгоревших и разрушенных земель. Ливанское оливковое масло сохраняет высокий экспортный потенциал и уже получало международные награды.

Власти были вынуждены временно открыть импорт некоторых овощей из соседних стран из-за перебоев с поставками продукции. Однако сейчас ситуация постепенно стабилизируется, а северные районы Ливана начинают компенсировать часть потерь сельхозпроизводства юга.

Напомним, представители Израиля и Ливана договорились продлить режим прекращения огня ещё на 45 дней. Следующий раунд переговоров запланирован на 2 и 3 июня. Кроме того, 29 мая в Пентагоне пройдут консультации по вопросам безопасности с участием военных делегаций обеих стран.