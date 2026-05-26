«От онкологии до укрытия»: Политолог усомнился в официальной версии госпитализации Нетаньяху

Экстренная госпитализация премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху среди ночи вызвала вопросы у политологов. Официальная версия — стоматология, но эксперт Александр Шатилов в беседе с Life.ru назвал несколько более вероятных причин.

Конечно, возможно, онкология у премьера Израиля скрывается, потому что Нетаньяху — сильный и несгибаемый политик, который болеть, по определению, не может, поэтому он резко и сорвался среди ночи на лечение. Но из-за стоматологии вряд ли он бы так экстренно выехал Александр Шатилов Политолог, профессор политологии Финансового университета

Наш собеседник напомнил: последние годы Нетаньяху живёт в постоянном стрессе. С одной стороны — внешняя угроза, с другой — оппозиция, которая не просто требует отставки, но угрожает инициировать уголовное дело по обвинению в коррупции. Обвинение тяжёлое и предполагает серьёзное наказание, подчеркнул профессор. Именно этим Шатилов объясняет «ястребиную» позицию израильского премьера во внешней политике.

«Он полагает, что лишь обострение ситуации на Ближнем Востоке фактически позволит ему защититься от такого рода обвинений», — отметил политолог.

Есть и третий вариант — так называемая «дипломатическая болезнь», когда политику нужно залечь на дно и исчезнуть из общественного поля. Причиной могут быть противоречия между Израилем и США: американский президент Дональд Трамп хочет дожать Иран до мирной договорённости, а Нетаньяху выступает за силовое решение.

«Варианты разные, от онкологии до поиска укрытия. Когда ситуация на Ближнем Востоке станет более устойчивой, возможна эскалация конфликтов уже внутри израильского общества и политики. Гадать сложно», — добавил Шатилов.

По мнению эксперта, как только внешняя угроза ослабнет, внутриполитическая борьба в Израиле может резко обостриться — и тогда Нетаньяху придётся отвечать по старым обвинениям.

Напомним, израильские СМИ со ссылкой на офис премьер-министра сообщили, что Биньямина Нетаньяху госпитализировали в медцентр в Иерусалиме в понедельник вечером. Окружение главы кабинета министров утверждает, что ему требуется стоматологическое лечение, но других подробностей не приводит.