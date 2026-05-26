Премьер-министра Израиля госпитализировали в Иерусалиме

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху был доставлен в медицинский центр «Хадасса Эйн-Керем» в Иерусалиме. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на офис главы правительства.

По данным издания, госпитализация политику потребовалась вечером в понедельник. В окружении Нетаньяху заявили, что он проходит "стоматологическое лечение, однако подробности процедуры не уточняются.

The Times of Israel отмечает, что состояние здоровья премьера в последнее время стало предметом общественного внимания. Часть жителей Израиля обвиняет Биньямина Нетаньяху в «сокрытии медицинской информации».

Ранее Нетаньяху перенёс операцию на предстательной железе. Врачи поставили ему диагноз — доброкачественная доброкачественная гиперплазия, что потребовало хирургического вмешательства под общим наркозом. Временное исполнение обязанностей главы правительства тогда взял на себя министр юстиции Ярив Левин.