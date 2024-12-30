Премьер Израиля Нетаньяху перенёс операцию по удалению предстательной железы
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перенёс операцию по удалению предстательной железы и уже вышел из наркоза. Канцелярия главы правительства еврейского государства сообщила, что хирургическое вмешательство прошло успешно и без каких-либо осложнений.
«Премьер-министр проснулся после анестезии, пребывает в хорошем состоянии и в полном сознании», — говорится в официальном заявлении.
После завершения операции Нетаньяху был переведён в подземное защищённое отделение больницы, где он пробудет под наблюдением врачей в течение нескольких дней до полного восстановления.
Напомним, что канцелярия премьера сообщила о запланированной операции 28 декабря. За несколько дней до этого Нетаньяху прошёл обследование в больнице «Хадасса», где врачи диагностировали у него инфекцию мочевыводящих путей, вызванную доброкачественной гиперплазией простаты.