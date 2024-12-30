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30 декабря, 00:51

Премьер Израиля Нетаньяху перенёс операцию по удалению предстательной железы

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перенёс операцию по удалению предстательной железы и уже вышел из наркоза. Канцелярия главы правительства еврейского государства сообщила, что хирургическое вмешательство прошло успешно и без каких-либо осложнений.

«Премьер-министр проснулся после анестезии, пребывает в хорошем состоянии и в полном сознании», — говорится в официальном заявлении.

После завершения операции Нетаньяху был переведён в подземное защищённое отделение больницы, где он пробудет под наблюдением врачей в течение нескольких дней до полного восстановления.

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Напомним, что канцелярия премьера сообщила о запланированной операции 28 декабря. За несколько дней до этого Нетаньяху прошёл обследование в больнице «Хадасса», где врачи диагностировали у него инфекцию мочевыводящих путей, вызванную доброкачественной гиперплазией простаты.

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X / Benjamin Netanyahu

Анатолий Цейко
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