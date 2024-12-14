Додика выписали из больницы
Президент Республики Сербской Додик выписан из больницы после операции
Президент Республики Сербской (часть Боснии и Герцеговины) Милорад Додик выписался из больницы и вернулся домой после операции на желудке. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Х, добавив, что его ожидает период реабилитации и восстановления.
«Я вернулся домой, в своё село. Благодарю медицинскую команду и персонал больницы за профессионализм и заботу, которую они проявили. Борьба за здоровье — это особая и самая трудная битва для каждого человека, поэтому спасибо всем, кто поддерживал меня», — сообщил Додик.
Напомним, что 8 декабря появилась информация о госпитализации Додика. По сведениям канцелярии лидера боснийских сербов, он проходил лечение в Белграде. После установления предварительного диагноза была назначена операция на пищеводе и желудке.
ТАСС / Алеев Егор