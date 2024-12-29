75-летний Нетаньяху ляжет под нож и временно уступит пост премьера Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 29 декабря перенесёт операцию по удалению предстательной железы. Об этом сообщили в его канцелярии.

Как уточняется в официальном заявлении, 25 декабря глава кабмина прошёл медицинское обследование в больнице «Хадасса» — одной из ведущих клиник страны. В ходе осмотра у него была выявлена инфекция мочевыводящих путей, вызванная доброкачественной гиперплазией предстательной железы.

Перед операцией Нетаньяху проведёт встречу с министрами. Его полномочия будут временно переданы главе МО Израиля Исраэлю Кацу или заместителю Яриву Левину.