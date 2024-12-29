75-летний Нетаньяху ляжет под нож и временно уступит пост премьера Израиля
Премьеру Израиля Нетаньяху 29 декабря удалят простату из-за инфекции
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 29 декабря перенесёт операцию по удалению предстательной железы. Об этом сообщили в его канцелярии.
Как уточняется в официальном заявлении, 25 декабря глава кабмина прошёл медицинское обследование в больнице «Хадасса» — одной из ведущих клиник страны. В ходе осмотра у него была выявлена инфекция мочевыводящих путей, вызванная доброкачественной гиперплазией предстательной железы.
Перед операцией Нетаньяху проведёт встречу с министрами. Его полномочия будут временно переданы главе МО Израиля Исраэлю Кацу или заместителю Яриву Левину.
Операцию на пищеводе и желудке недавно провели и президенту Республики Сербской Милораду Додику. Политика выписали 14 декабря, после чего он сразу же направился в родное село.
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