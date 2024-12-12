Нетаньяху посулил иранцам «свободу», которая наступит «раньше, чем многие думают»

Израиль стремится к мирному сосуществованию со всеми соседями и хотел бы видеть среди них «свободный Иран». Такое заявление сделал премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху в опубликованном в социальной сети X обращении к иранскому народу, добавив, что это может произойти быстрее, чем многие думают.

«Хочу сказать ясно: Израиль хочет мира, мы хотим мира со всеми, кто по-настоящему хочет мира с нами. И я не сомневаюсь, что вы, народ Ирана, знаете это. Я знаю, что так же, как мы хотим мира с вами, вы хотите мира с нами, но вы страдаете под властью режима, который угнетает вас и угрожает нам. Знаете, чего этот режим по-настоящему боится? Он боится вас, народа Ирана», — сказал политик.

Нетаньяху заявил, что будущее Ирана — это «женщины, жизнь и свобода». Ещё объяснил, что это будущее воплотится в жизнь при участии Израиля и случится это намного раньше, чем многие думают. В конце своей речи израильский премьер пообещал превратить Ближний Восток в край процветания мира и прогресса.