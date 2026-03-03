Иран узнал, где Нетаньяху проводит совещания
Обложка © ТАСС / ЕРА
Иран владеет полной информацией о военных объектах Израиля, а также знает координаты места, где премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху проводит свои встречи. Об этом рассказал в эфире государственного телевидения помощник и старший советник главнокомандующего иранскими ВС Рахим Сафави.
«Мы знаем место, где Нетаньяху проводит заседания, наша база данных полностью обновлена. Разведка Ирана полностью осведомлена обо всех целях вокруг исламской республики, а также израильских и американских целях», — уточнил он.
Напомним, 28 февраля Израиль и США наали бомбить территорию Ирана, снаряды летели в мирные города по школам, жилым кварталам и больницам. В результате авиаударов погиб верховный лидер аятолла Али Хаменеи, в стране объявлен 40-дневный траур. По последним данным, жертвами стали 555 человек, разрушения затронули 131 район. При этом Израиль намерен продолжать операцию против Ирана «столько, сколько потребуется». Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что последствия атаки уже ощущаются во всём ближневосточном регионе, где фактически развязана война.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.