Иран узнал, где Нетаньяху проводит совещания

Иран владеет полной информацией о военных объектах Израиля, а также знает координаты места, где премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху проводит свои встречи. Об этом рассказал в эфире государственного телевидения помощник и старший советник главнокомандующего иранскими ВС Рахим Сафави.

«Мы знаем место, где Нетаньяху проводит заседания, наша база данных полностью обновлена. Разведка Ирана полностью осведомлена обо всех целях вокруг исламской республики, а также израильских и американских целях», — уточнил он.