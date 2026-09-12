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Опубликовано 12 сентября, 10:55

Трамп объявил, что война с Ираном закончится «очень скоро»

Обложка © ТАСС / ЕРА

Обложка © ТАСС / ЕРА

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что война с Ираном завершится вскоре после промежуточных выборов в Конгресс, запланированных на ноябрь.

«Думаю, очень скоро. Вероятно, сразу после промежуточных выборов», — сказал американский лидер журналистам в Дублине во время встречи с с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином.

По версии Трампа, Тегеран пытается затянуть боевые действия, чтобы осложнить республиканцам предвыборную кампанию. Американский президент также связал завершение войны со снижением стоимости энергоносителей. «Когда это произойдёт, цены на нефть резко упадут», — пообещал он.

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Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Иран намеренно затягивает конфликт с Вашингтоном. По его мнению, Тегеран рассчитывает на возвращение демократов к власти, после которого якобы надеется получить возможность создать ядерное оружие.

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Татьяна Миссуми
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