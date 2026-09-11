В Германии испугались «‎смерти» НАТО из-за Трампа

Североатлантический альянс находится на грани распада и может полностью прекратить своё существование как трансатлантический блок безопасности. С таким мрачным прогнозом для Запада выступил бывший министр иностранных дел Германии Йошка Фишер. По его мнению, ключевой причиной краха станут непреодолимые идеологические и политические разногласия между европейскими государствами и действующей американской администрацией.

Несмотря на пессимистичный сценарий, немецкий политик допустил, что на руинах прежнего блока может возникнуть сугубо локальное объединение. Фишер предположил, что организация способна трансформироваться в чисто военный альянс для Европы, к которому в будущем гипотетически могли бы примкнуть Великобритания и Канада.

«Вместе мы сильнее, но у нас нет общей нормативной базы с «трампистами», хотя мне и трудно это признать. Я не думаю, что НАТО выживет. Боюсь, что НАТО как трансатлантический альянс безопасности перестанет существовать», — констатировал экс-глава МИД ФРГ.

Отношения между Вашингтоном и европейскими союзниками по НАТО заметно обострились на фоне жёсткой критики со стороны президента США Дональда Трампа. Белый дом регулярно выражает недовольство нежеланием ключевых стран Евросоюза безоговорочно поддерживать американские военные операции на Ближнем Востоке, в частности против Ирана, а также требует от Европы кардинально увеличить расходы на собственную оборону и закупку американского оружия.