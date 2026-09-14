«Пусть платят»: Трамп пообещал выставить счёт странам, не помогавшим США в войне с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что страны, не оказавшие Вашингтону помощи в конфликте с Ираном, должны будут компенсировать американской стороне понесённые расходы. Об этом он написал в Truth Social.

«Страны мира, которые ничем нам не помогли, должны будут — и обязательно сделают это — возместить убытки США, когда этот мошеннический конфликт закончится. Мы делаем это в гораздо большей степени ради других, чем ради себя, и так продолжается уже много поколений!» — заявил американский лидер.

Трамп не уточнил, какие именно государства он имеет в виду, какую сумму Вашингтон намерен потребовать и каким образом предполагается добиваться компенсации.

Ранее американский президент уже поднимал вопрос оплаты расходов США на обеспечение безопасности судоходства через Ормузский пролив. В июле он заявлял, что Вашингтон рассчитывает получить компенсацию от государств Персидского залива, которые пользуются этим маршрутом.

Ранее Life.ru рассказывал, что за пять месяцев противостояния с Ираном США израсходовали около двух третей стратегического запаса ракет Patriot и почти половину арсенала THAAD. По подсчётам аналитиков, речь шла о 1,5 тысячи ракет Patriot и примерно 200 перехватчиках THAAD.