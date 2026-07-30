Стало известно, сколько ракет истратили США за пять месяцев противостояния с Ираном

Аналитический центр CSIS* подсчитал масштабы расходования американских средств противовоздушной обороны за пять месяцев противостояния с Ираном. Согласно данным исследователей, в период с 27 февраля по 27 июля США израсходовали от 1 503 до 1 571 ракеты Patriot и от 174 до 218 перехватчиков THAAD.

Если на начало этого периода арсеналы насчитывали 2330 ракет Patriot и 452 ракеты THAAD, то к концу июля их запасы сократились до 759–827 и 234–278 единиц соответственно. Таким образом, на фоне активных боевых действий были использованы около двух третей стратегического запаса Patriot и почти половина арсенала THAAD.

По оценке экспертов, сложившаяся ситуация создаёт реальную угрозу для обороноспособности США в случае дальнейшей эскалации. Основная проблема заключается в отсутствии полноценной замены этим системам для борьбы с баллистическими целями, тогда как корабельные средства ПВО часто находятся вне зоны досягаемости.

Ранее американский лидер Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, заявил, что не намерен завершать военную операцию против Ирана из-за ударов Тегерана по американским базам на Ближнем Востоке. Также республиканец допустил новые удары по Ирану. При этом он заявил, что Вашингтон продолжает выяснять возможность заключения договорённости с Тегераном.

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