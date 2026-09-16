США перенаправили 103 торговых судна в рамках блокады Ирана

Вашингтон возобновил блокаду 14 июля. Согласно официальному заявлению CENTCOM, ограничения распространяются на суда, следующие в иранские порты или выходящие из них.

Ранеев в Корпусе стражей исламской революции заявили, что нефтяной танкер El Gaia подорвался на морских минах при попытке пройти через закрытый для судоходства район в Ормузском проливе. Судно направлялось через участок к югу от пролива, который иранская сторона считает закрытым .После столкновения с минами на танкере произошёл взрыв, а возникший пожар экипажу потушить не удалось.