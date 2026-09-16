США перенаправили 103 торговых судна в рамках блокады Ирана
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Американские военные перенаправили 103 торговых судна с момента возобновления морской блокады иранских портов. Такие данные по состоянию на 15 сентября привело Центральное командование ВС США (CENTCOM).
Вашингтон возобновил блокаду 14 июля. Согласно официальному заявлению CENTCOM, ограничения распространяются на суда, следующие в иранские порты или выходящие из них.
Ранеев в Корпусе стражей исламской революции заявили, что нефтяной танкер El Gaia подорвался на морских минах при попытке пройти через закрытый для судоходства район в Ормузском проливе. Судно направлялось через участок к югу от пролива, который иранская сторона считает закрытым .После столкновения с минами на танкере произошёл взрыв, а возникший пожар экипажу потушить не удалось.
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