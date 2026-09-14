КСИР заявил о подрыве танкера El Gaia на минах в Ормузском проливе

Нефтяной танкер El Gaia подорвался на морских минах при попытке пройти через закрытый для судоходства район в Ормузском проливе. Об этом заявили в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

По данным командования ВМС КСИР, судно направлялось через участок к югу от пролива, который иранская сторона считает закрытым. После столкновения с минами на танкере произошёл взрыв, а возникший пожар, как утверждается, экипажу потушить не удалось. В КСИР заявили, что Иран ранее неоднократно предупреждал об опасности прохождения по «незаконному маршруту». Там также подчеркнули, что Ормузский пролив перекрыт и находится под полным контролем иранских сил.

Однако Министерство иностранных дел Индии сообщило, что 13 сентября у побережья Омана был атакован нефтяной танкер El Gaia под панамским флагом. На борту находились 14 граждан Индии, 13 из них удалось спасти. Поиски ещё одного члена экипажа продолжаются. Британская служба UKMTO сообщала о поражении судна неизвестным снарядом при прохождении Ормузского пролива. После этого на борту начался пожар, а местные власти приступили к эвакуации экипажа.

Согласно данным VesselFinder, последнее местоположение El Gaia фиксировалось 5 сентября — тогда судно под панамским флагом находилось на якоре в порту Сохар в Омане. Танкер построили в 2005 году, его длина составляет 179,99 метра, ширина — 32,2 метра.

Ранее Иран ввёл запретную для судоходства зону к востоку от Ормузского пролива. Проходящие через неё суда должны будут заранее координировать свои действия с Тегераном. По словам представителя КСИР, ограничения распространятся на морской район от иранского порта Чабахар до отдельных участков Оманского залива и Аравийского моря.