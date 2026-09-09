КСИР объявил о создании запретной для судоходства зоны у Ормузского пролива

Иран вводит запретную для судоходства зону к востоку от Ормузского пролива. Проходящие через неё суда должны будут заранее координировать свои действия с Тегераном, заявил представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Мохеби.

По его словам, ограничения распространятся на морской район от иранского порта Чабахар до отдельных участков Оманского залива и Аравийского моря.

«Запретный район начинается от порта Чабахар вплоть до отдельных районов Оманского залива и Аравийского моря», — приводит слова Мохеби агентство Fars.

Представитель КСИР предупредил, что суда, которые будут проходить через обозначенную зону без согласования с Тегераном, столкнутся с санкциями. Что именно подразумевается под такими мерами, он не уточнил.

Новая зона располагается к востоку от Ормузского пролива — одного из ключевых маршрутов мировой торговли энергоносителями. Через него проходят суда, перевозящие нефть и сжиженный природный газ из стран Персидского залива.

Судоходство через Ормузский пролив остаётся резко ограниченным на фоне продолжающегося конфликта СЩА с Ираном: по данным Kpler, 8 сентября через ключевой морской маршрут прошли лишь шесть грузовых судов против примерно 125 крупных коммерческих судов в сутки до начала войны 28 февраля. До конфликта через пролив перевозилось около 20% мировых поставок нефти и СПГ. Обстановка вновь обострилась после взаимных ударов США и Ирана по танкерам и другим целям в регионе, а 9 сентября КСИР заявил об атаках на восемь нефтяных танкеров и два американских судна, которые, по версии Тегерана, пытались пройти через объявленную им запретную зону. На фоне перебоев с поставками нефть Brent вновь поднялась выше $100 за баррель.