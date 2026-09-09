Иран заявил о захвате американского подводного дрона Dive-LD

Корпус стражей исламской революции Ирана опубликовал фотографии и видео американского автономного подводного аппарата Anduril Dive-LD, заявив, что захватил его во вторник у Ормузского пролива. Беспилотник использовался для разминирования.

КСИР захватил дрон США Dive-LD. Видео © X / Iran Observer

Аппарат разработала компания Anduril. Согласно её данным, Dive-LD имеет длину 19 футов и диаметр 4 фута. Он способен находиться в автономном режиме до десяти суток и погружаться на глубину до 6000 метров.

КСИР захватили дрон США Dive-LD. Фото © X / OSINTtechnical

Американская версия произошедшего заметно отличается. Представитель CENTCOM капитан Тим Хокинс заявил, что аппарат вышел из строя более суток назад и после этого уже не находился под контролем США. Он также назвал Dive-LD старой моделью, которая не собирала конфиденциальные сведения и не имела секретного гидролокационного или радиолокационного оборудования.

Несколькими месяцами ранее CENTCOM сообщал об использовании подводных беспилотников во время работ по разминированию. Dive-LD предназначен для подобных задач и может применяться для обнаружения, картографирования и классификации мин. Использование аппарата в этих целях соответствует недавним заявлениям американской администрации о ликвидации иранских мин с международных судоходных путей в Ормузском проливе.

Ранее пресс-служба армии Ирана заявила, что американский беспилотник MQ-1 был уничтожен иранскими средствами противовоздушной обороны над югом страны. Инцидент произошёл в районе города Бендер-Аббас. По версии иранских военных, американский аппарат вошёл в воздушное пространство республики. Цель удалось обнаружить и сопроводить средствами ПВО, после чего по ней был нанесён удар.