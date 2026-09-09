Нефть снова по $100: Эскалация на Ближнем Востоке разогнала цены и ударила по топливу в США

Стоимость нефти Brent 9 сентября достигла $100 за баррель впервые с июля. С начала войны с Ираном мировой эталон подорожал почти на 40%, пишет The New York Times.

Главной причиной нового скачка стали опасения инвесторов из-за затягивания конфликта на Ближнем Востоке и перебоев с поставками. В первые месяцы боевых действий Brent уже приближалась к $120, после чего цены отступили. Теперь рынок вновь пошёл вверх. Эксперты допускают возвращение к 120 долларам за баррель.

Один из главных факторов давления — ситуация в Ормузском проливе. До начала конфликта через него проходила примерно пятая часть мировой нефти, однако с конца февраля объёмы перевозок резко сократились. Часть поставок сохраняется при содействии американских военных.

Альтернативный маршрут через Красное море также оказался под угрозой. Атаки хуситов осложнили движение танкеров, а 8 сентября ударам подверглись энергетические объекты Саудовской Аравии. По данным саудовского Минэнерго, на некоторых объектах возникли пожары и работа была временно нарушена.

Рост нефтяных котировок уже отражается на стоимости топлива в США. Средняя цена бензина превысила $4 за галлон, а дизель подорожал почти до $6, обновив исторический максимум. С начала войны стоимость дизельного топлива выросла более чем на 55%.

Высокие цены на энергоносители способны дополнительно разгонять расходы бизнеса и населения — от перевозки товаров до сельского хозяйства. Это также создаёт риски для инфляции, поскольку дорожающее топливо увеличивает транспортные издержки.

Аналитики Bank of America считают, что в ближайшее время нефтяной рынок останется под давлением из-за сокращения предложения, снижения запасов и геополитической неопределённости. При прекращении огня цены могут быстро пойти вниз, однако дальнейшее расширение конфликта с серьёзным ущербом энергетической инфраструктуре способно, по их оценке, поднять нефть до $150 за баррель.

Ранее США заявили о ежедневном транзите 9 млн баррелей нефти через Ормузский пролив. По словам министра энергетики, с учётом трубопроводов в обход пролива объёмы достигают двух третей от доконфликтного уровня.