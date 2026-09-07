После газа и нефти — уран: Западу предрекли новую зависимость от России

Россия к 2040 году способна обеспечить более трети мировых поставок урана — около 36%. К такому выводу пришли авторы доклада британской неправительственной организации Centre for Strategic Advantage, на который ссылается Financial Times.

Сейчас на долю России приходится примерно четверть мирового рынка. Однако при сохранении заявленных планов по добыче и использовании месторождений на полную мощность показатель может вырасти до 36% в течение следующих 14 лет.

Авторы исследования предупреждают, что такая динамика способна привести Запад к новой зависимости от российского сырья. Руководитель проекта Гарет Хейвуд сравнил потенциальную ситуацию с зависимостью европейских стран от российских нефти и газа, которая особенно проявилась в 2022 году.

При этом западные государства сталкиваются с проблемами при наращивании собственной добычи. Среди препятствий исследователи называют недостаток инвестиций и длительные процедуры согласования новых проектов.

Одновременно Россия продолжает расширять свои позиции в отрасли. Москва остаётся одним из крупных поставщиков ядерного топлива для европейских АЭС, а также развивает урановые проекты в Танзании и Намибии. Кроме того, в 2025 году Россия заключила с Нигером соглашение о сотрудничестве в сфере добычи урана.

США при этом уже предпринимали шаги по сокращению зависимости от российского сырья. В 2024 году Джо Байден подписал закон, запрещающий импорт необлучённого низкообогащённого урана из России. Однако документ предусматривает исключения, позволяющие в отдельных случаях продолжать закупки до января 2028 года.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял о готовности Москвы повторить опыт 2015 года и вывезти обогащённый уран из Ирана, если такая необходимость возникнет. По словам главы государства, Россия никому не навязывает свои услуги, однако соответствующее предложение уже доведено и до американской администрации, и до иранских партнёров. В 2015 году именно участие российской стороны, вывезшей обогащённый уран, стало одной из основ ядерной сделки — Совместного всеобъемлющего плана действий.