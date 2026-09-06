США заявили о ежедневном транзите 9 млн баррелей нефти через Ормузский пролив

Министр энергетики США Крис Райт заявил, что в настоящее время через Ормузский пролив ежедневно транспортируется порядка 9 миллионов баррелей нефти. По его словам, с учётом трубопроводов в обход пролива объёмы достигают двух третей от доконфликтного уровня. Об этом глава американского ведомства сообщил в эфире телеканала CNN.

«Транзит через [Ормузский] пролив сейчас в среднем превышает 9 млн баррелей в день, а с трубопроводами, которые идут в обход пролива, объёмы достигают двух третей от доконфликтного уровня», — сказал он.

Райт также утверждает, что ВМС США, несмотря на противодействие Ирана, «выигрывают битву» за контроль над стратегически важным проливом. Через Ормузский пролив транспортируется примерно 25% мировых объёмов торговли нефтью и около 20% сжиженного природного газа.

Ранее Life.ru рассказывал, что в сентябре через Ормузский пролив за один день прошло более 17 млн баррелей нефти, что стало рекордным показателем с начала конфликта вокруг Ирана. Об этом также заявлял министр энергетики США Крис Райт, подчеркнув, что Вашингтон намерен сохранять военное присутствие в районе пролива настолько долго, насколько потребуется.