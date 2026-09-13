NYT: Иранские сторонники жёсткой линии сорвали перемирие с США

Сторонники жёсткой линии в руководстве Ирана могли намеренно сорвать перемирие с США. В начале июля они якобы приказали обстрелять три судна в Ормузском проливе без ведома президента Масуда Пезешкиана. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на иранских и американских чиновников.

Во время атаки Пезешкиан находился в Ираке. Узнав о случившемся, он позвонил командующему КСИР Ахмаду Вахиди, назвал действия военных безрассудными и потребовал объяснений.

Вахиди заверил президента, что не отдавал приказ обстреливать суда. Высший совет национальной безопасности, по словам источников, также не знал о готовящейся операции. Пезешкиан срочно вернулся в Тегеран, однако следующим утром США нанесли ответный удар, после чего боевые действия возобновились.

Правительственное расследование якобы связало приказ с Хоссейном Таебом — бывшим главой разведки КСИР и нынешним руководителем ополчения «Басидж». Он выступал против мирного соглашения с Вашингтоном. Тегеран в первые часы передал США и региональным союзникам, что атаку устроили командиры, действовавшие самостоятельно. Глава МИД Ирана Аббас Арагчи отправился в Оман, чтобы попытаться снизить напряжённость.

Дополнительную неопределённость создаёт отсутствие на публике верховного лидера Моджтабы Хаменеи. Источники утверждают, что часть иранских чиновников, включая Пезешкиана, сомневалась в подлинности приписываемых аятолле заявлений и распоряжений.

Теперь сторонники конфронтации предлагают усилить атаки на американские корабли и нефтяные объекты при участии хуситов и проиранских группировок в Ираке. «Война между Ираном и Соединёнными Штатами вступила в фазу эскалации», — заявил советник спикера иранского парламента Махди Мохаммади.

Иран передал Вашингтону семь условий для открытия Ормузского пролива. Требования были согласованы высшим руководством республики и направлены американской стороне через посредников. До их выполнения Тегеран намерен сохранять ограничения для судоходства.