Иран передал США условия для открытия Ормузского пролива
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Исламская Республика Иран сформулировала семь конкретных условий, выполнение которых является обязательным для возобновления судоходства через Ормузский пролив. Как сообщило агентство Tasnim со ссылкой на информированный источник, соответствующие требования уже были переданы американской стороне через посредников.
По словам собеседника агентства, перечень условий был предварительно согласован и одобрен на уровне высших инстанций Ирана. Пока Вашингтон не предпримет необходимых шагов для их реализации, стратегически важный морской путь останется заблокированным.
«Пока эти 7 условий, одобренные высшими инстанциями Исламской Республики Иран, не будут выполнены, Ормузский пролив останется закрытым. Таким образом, соглашение между Ираном и Оманом не означает открытие пролива», — сказал собеседник агентства.
Он особо отметил, что достигнутая ранее договорённость с султанатом Оман, выступавшим в роли посредника, сама по себе не гарантирует возобновления транзита. Ключ к решению кризиса находится исключительно в руках Соединённых Штатов — от конкретных действий Вашингтона зависит, когда танкеры вновь смогут беспрепятственно проходить через пролив.
Ранее на полях саммита БРИКС в Нью-Дели президент Ирана Масуд Пезешкиан и наследный принц Абу-Даби Халед бен Мухаммед бен Заид Аль Нахайян провели переговоры, в ходе которых обсудили региональные и международные вопросы и выступили за деэскалацию в Персидском заливе. Он отметил важность поддержки усилий по снижению напряжённости и восстановлению стабильности. Об этом сообщило эмиратское агентство WAM.
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