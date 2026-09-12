Иран и ОАЭ выступили за деэскалацию в Персидском заливе

Президент Ирана Масуд Пезешкиан и наследный принц Абу-Даби Халед бен Мухаммед бен Заид Аль Нахайян провели переговоры на полях саммита БРИКС в Нью-Дели и выступили за деэскалацию в Персидском заливе. Об этом сообщило эмиратское агентство WAM.

По его информации, стороны обсудили региональные и международные вопросы, представляющие общий интерес. Иранский президент и наследный принц отметили «важность поддержки усилий по снижению эскалации и восстановлению стабильности в регионе, а также расширению возможностей для мира и развития».

Саммит БРИКС проходит в Нью-Дели 12 и 13 сентября. Помимо Владимира Путина, в нём участвуют представители государств — членов объединения, включая Бразилию, Индию, Китай, ЮАР, Египет, Индонезию, Иран, ОАЭ и Эфиопию, а также делегации стран-партнёров и руководители международных организаций.

Ранее в Дублине на встрече с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином Дональд Трамп заявил журналистам, что война с Ираном, по его мнению, завершится вскоре после промежуточных выборов в Конгресс в ноябре. Тегеран якобы пытается затянуть боевые действия, чтобы осложнить республиканцам предвыборную кампанию. Он также пообещал, что после завершения войны цены на нефть резко упадут.