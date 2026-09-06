Хакеры слили в даркнет данные британских судей, политиков и военных

Хакеры атаковали оператора трёх британских аэропортов и разместили в даркнете персональные данные политиков, военных и сотрудников оборонного сектора Великобритании. Они также раскрыли конфиденциальные сведения о запланированных поездках сотрудника МВД страны. Об этом сообщает британская газета Daily Mail.

По информации издания, злоумышленники разместили в интернете данные судей, политиков, известных людей и сотрудников оборонной сферы. Эти сведения хакеры получили после кибератаки на оператора трёх аэропортов в Великобритании, которая произошла в прошлом месяце.

В опубликованном массиве оказалась информация о планируемых поездках одного из сотрудников МВД Великобритании. Кроме того, хакеры раскрыли сведения о перемещениях парламентских служащих, работников Банка Англии и военнослужащих.