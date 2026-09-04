Бимбо-полицай захотела на «бесплатный маникюр» и спалила нашим хакерам число бусифицированных украинцев

Российские хакеры получили доступ к внутренним системам Национальной полиции Украины после того, как сотрудница ведомства перешла по ссылке с предложением бесплатного маникюра. Об этом пишет Mash. Они узнали число мобилизованных за этот год — около 170 тысяч человек.

Сотрудница Нацполиции Украины, спалившая хакерам данные о мобилизации на Украине. Фото © Mash

Им удалось проникнуть в базы украинской полиции и получить сведения о мобилизационных процессах на Украине. В числе добытых данных — информация о работе территориальных центров комплектования (ТЦК), воинском учёте и внутренних документах.

Согласно опубликованным ими данным, с начала 2026 года на Украине якобы были направлены в зону боевых действий около 170 тысяч мужчин. Указывается, что за семь месяцев года ТЦК доставили на военно-врачебную комиссию 228 тысяч человек, из которых 174 тысячи прошли обследование.

В единый реестр воинского учёта внесли около 1,4 млн человек, а больше всего мобилизованных оказалось в Днепропетровской, Киевской и Одесской областях. Доступ удалось получить не только к данным о мобилизации.

Хакеры заявили о проникновении в системы департамента внутренней безопасности Нацполиции, базы судимостей и внутренние рабочие ресурсы ведомства, а также о доступе к камерам в залах совещаний.

Картинка со взломанной камеры видеонаблюдения. Фото © Mash





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