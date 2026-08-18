Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 августа, 08:37

Наркоманы и нарциссы: Испанский хакер раскрыл тёмное прошлое иностранных наёмников ВСУ

Испанский IT-эксперт Хиль: Неонацисты и наркоманы чаще всего идут в наёмники ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrew Angelov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrew Angelov

Чаще всего наёмниками на Украине становятся неонацисты и бывшие наркозависимые из Испании и Колумбии. Это два самых распространённых типа, рассказал ТАСС испанский IT-специалист Энрике Ариас Хиль, получивший убежище в России.

«Видите ли, этих людей (наёмников ВСУ, — Прим. Life.ru) мы уже очень долго изучаем. И всевозможные [психосоциальные] профили. Там есть такие, которые в буквальном смысле радикализированы, потому что это неонацисты. Есть другие, и я не шучу, это очень распространённый профиль как в Колумбии, так и в Испании, — бывшие наркозависимые, буквально бывшие наркоманы, которые служили в вооружённых силах своих стран и которые, по сути, мотивированы в плане заработка», — сказал он.

Мадридский хакер пояснил, что среди наёмников есть радикалы-неонацисты, а также бывшие военные, которые раньше употребляли наркотики. Некоторые сочетают оба признака. Для них война — способ заработать, привлечь к себе внимание и реализовать нарциссические амбиции.

По его наблюдениям, многие возвращаются быстро — один испанец сбежал уже через неделю, потому что вместо игры, похожей на Call of Duty, столкнулся с реальными российскими дронами.

Французский военкор раскрыл шокирующие потери среди иностранных наёмников ВСУ
Французский военкор раскрыл шокирующие потери среди иностранных наёмников ВСУ

Ранее под Купянском нашли останки десяти граждан Колумбии. Все они воевали на стороне Украины в составе одного подразделения Нацгвардии. Их личности уже установлены. По данным источника, это были наёмники.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar