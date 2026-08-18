Чаще всего наёмниками на Украине становятся неонацисты и бывшие наркозависимые из Испании и Колумбии. Это два самых распространённых типа, рассказал ТАСС испанский IT-специалист Энрике Ариас Хиль, получивший убежище в России.

«Видите ли, этих людей (наёмников ВСУ, — Прим. Life.ru) мы уже очень долго изучаем. И всевозможные [психосоциальные] профили. Там есть такие, которые в буквальном смысле радикализированы, потому что это неонацисты. Есть другие, и я не шучу, это очень распространённый профиль как в Колумбии, так и в Испании, — бывшие наркозависимые, буквально бывшие наркоманы, которые служили в вооружённых силах своих стран и которые, по сути, мотивированы в плане заработка», — сказал он.

Мадридский хакер пояснил, что среди наёмников есть радикалы-неонацисты, а также бывшие военные, которые раньше употребляли наркотики. Некоторые сочетают оба признака. Для них война — способ заработать, привлечь к себе внимание и реализовать нарциссические амбиции.

По его наблюдениям, многие возвращаются быстро — один испанец сбежал уже через неделю, потому что вместо игры, похожей на Call of Duty, столкнулся с реальными российскими дронами.

Ранее под Купянском нашли останки десяти граждан Колумбии. Все они воевали на стороне Украины в составе одного подразделения Нацгвардии. Их личности уже установлены. По данным источника, это были наёмники.