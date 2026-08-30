Хакеры заявили о взломе базы французского Минжилстроя с 149 млн записей

Хакерская группировка ZeroBytes заявила о взломе французской государственной платформы Zéro Logement Vacant, связанной с Министерством города и жилищного строительства. О предполагаемой утечке сообщает AFP.

По утверждению хакеров, им удалось получить доступ почти к 149 млн необработанных записей. В них якобы содержатся сведения о владельцах недвижимости, данные учётных записей и техническая информация.

При этом реальное число затронутых людей может быть значительно меньше: массив способен содержать большое количество дубликатов. Независимого подтверждения заявленного ZeroBytes масштаба утечки пока нет.

Zéro Logement Vacant — государственный сервис, который помогает французским властям выявлять пустующее жильё и возвращать его на рынок. Платформа работает с данными о недвижимости и владельцах, полученными в том числе из государственных баз.

После сообщений о кибератаке сайт сервиса оказался недоступен. Французские СМИ также связывают ZeroBytes с предыдущими атаками на государственные информационные системы страны.

Сами хакеры утверждают, что выгрузили 148,9 млн строк данных. Некоторые профильные источники после предварительного удаления дублей оценивают потенциальное число затронутых записей примерно в 48 млн.

Кибератаки на критически важные объекты в Европе в последнее время затрагивают не только базы данных. Ранее Life.ru писал, что хакеры на четыре дня нарушили работу одной из электростанций в Великобритании. По данным Telegraph, атака стала беспрецедентной для объекта, однако на общий объём выработки электроэнергии в стране простой не повлиял.