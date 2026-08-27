Хакеры заработали $250 тысяч на сливе GTA VI, после чего токен рухнул на 46%

Хакеры, публиковавшие утечки материалов из GTA VI, заработали около $250 тысяч на ажиотаже вокруг игры. По данным блокчейн-аналитиков, они запустили собственный мемкоин, дождались роста его стоимости на фоне сливов, а затем вывели деньги. После этого токен обвалился на 46%.

Хакеры заработали на сливе игры около $250 000. Видео © X / LibraryTow

Тем временем в Сети появились 26 минут игрового процесса GTA VI. В центре сюжета новой части — Джейсон Дюваль и Люсия Каминос, которые оказываются втянуты в криминальную историю после неудачного ограбления.

Действие развернётся в штате Леонида, созданном по мотивам Флориды. Игроки также вернутся в Vice City, а между двумя главными героями можно будет переключаться по ходу прохождения.

Среди нововведений упоминаются более сложный угон автомобилей с элементами мини-игры, контекстные реплики и реакции NPC, а также развитие отношений Джейсона и Люсии в зависимости от событий сюжета.

Выход GTA VI запланирован на 19 ноября 2026 года на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Версия для PC пока официально не анонсирована.

Ранее российская студия «Клокворк Драккар» представила первый официальный тизер онлайн-игры «Гардарики». Премьеру приурочили ко Дню Крещения Руси. Ролик впервые знакомит зрителей с сюжетом и атмосферой древнерусских земель. Разработчики стремились передать эпоху через архитектуру, предметы быта и визуальные детали. Главным героем выступит княжеский дружинник Годун. Вместе с соратниками из Новгородской дружины ему предстоит пройти через период объединения государства, христианизации и противостояния внешним врагам.