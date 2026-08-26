ПК станут роскошью: Россиянам предрекли возвращение в компьютерные клубы

К 2028–2029 годам персональные компьютеры в России могут подорожать на 20–50%. Причина — глобальный дефицит комплектующих и их удорожание на фоне бума искусственного интеллекта. Производители больше не могут сдерживать рост цен за свой счёт и перекладывают издержки на покупателя, пишет URA.ru со ссылкой на экспертов.

Сегодня самый простой ПК для работы и учёбы обойдётся в 50–70 тысяч рублей — и это без учёта монитора, клавиатуры и колонок. Через два-три года, по прогнозам, цена такого базового набора может перевалить за 70–90 тысяч. Для многих семей это уже не просто покупка, а серьёзная финансовая нагрузка.

На этом фоне эксперты ожидают возвращения интереса к компьютерным клубам. В 2000-х они были основным местом для игр и общения, затем ушли в тень с приходом доступных домашних ПК. Теперь же аренда мощного компьютера на час может снова стать выгоднее, чем покупка собственного.

А ранее Life.ru писал, что правила возврата некоторых покупок из интернет-магазинов изменятся уже в сентябре. В Госдуме уточнили, что нововведения коснутся смартфонов, ноутбуков, телевизоров и другой техники из установленного правительством перечня технически сложных товаров.