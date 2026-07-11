Конец эпохи: CD и DVD в России уходят в прошлое — магазины перестали закупать дисководы

Российские магазины электроники прекратили закупку дисководов для компьютеров и системных блоков с встроенными приводами. Об этом сообщает Telegram-SHOT со ссылкой на продавцов радиорынков.

По словам владельцев точек на Митинском радиорынке, ещё в 2022–2024 годах дисководы стоили 10–14 тысяч рублей, однако сейчас цены рухнули почти вдвое, а новой техники с поддержкой CD и DVD на складах больше нет. Пылятся лишь остатки — в основном дисководы для MacBook.

Пик продаж оптических носителей пришёлся на 2006 год, когда россияне приобрели 42 млн лицензионных и 168 млн пиратских дисков. Однако после ужесточения законодательства и отказа от нелегальных копий спрос резко упал. За 2025–2026 годы в стране было куплено всего 1,2 млн дисков — в 200 раз меньше, чем 20 лет назад.

Производители техники также поэтапно отказываются от приводов. Sony объявила, что с 2028 года консоли PlayStation будут выпускаться исключительно без дисководов, а игры на физических носителях перестанут появляться в продаже. Apple, в свою очередь, планирует прекратить поддержку DVD-дисков в новой версии своей операционной системы.

Ранее сообращалось, что корпорация Sony официально объявила, что с января 2028 года полностью прекратит выпуск физических дисков для новых игр на своих консолях, объяснив это стремительным ростом цифровых продаж. Новое правило коснётся всех будущих проектов, тогда как релизы 2026–2027 годов и ранее ещё выйдут на физических носителях, а в рознице останутся только коробки с кодами активации.