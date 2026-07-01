Ушла эпоха: Коробки с играми для PlayStation опустеют

Sony с января 2028 года полностью прекратит производство физических дисков для новых игр на своих консолях. Об этом корпорация официально объявила на странице PlayStation Blog.

Причиной стал стремительный рост цифровых продаж, которые уверенно обогнали розницу. Игроки всё чаще предпочитают скачивать новинки напрямую из сети. Новое правило затронет абсолютно все будущие проекты — как от внутренних студий, так и от сторонних разработчиков.

Игры, запланированные к выходу в 2026–2027 годах и ранее, продолжат выходить на физических носителях. Однако последующие релизы будут доступны исключительно через PlayStation Store. В обычных магазинах останутся лишь коробки с кодами активации.

Одновременно компания приняла решение окончательно закрыть магазин PS Store для устаревших консолей PS3 и PS Vita. Всё указывает на то, что будущая PlayStation 6 появится на свет уже без дисковода.

На днях инсайдеры заявили, что корпорация Apple планирует анонсировать новую серию iPhone 18 в начале сентября. Презентация, вероятнее всего, пройдёт 9 сентября, предзаказы стартуют 10 сентября, а продажи — 17 сентября. В этот день ожидаются сразу три устройства: iPhone 18 Pro, 18 Pro Max и складной iPhone Ultra. Базовая модель, по словам инсайдеров, появится лишь в начале 2027 года.